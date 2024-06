Han har været kendt som TV-læge på BBC i mange år, men nu er han forsvundet.

Helt bogstaveligt.

Michael Mosley er sidst blevet set på den græske ferieø Symi onsdag.

Det skriver Daily Mail.

Græsk politi oplyser til mediet, at der er blevet igangsat en eftersøgning, som indtil videre ikke har ført til noget resultat.

Constantina Dimoglidou, der er talsperson for politiet siger:

»Han var på stranden onsdag sammen med et andet par, da han bestemte sig for at gå hjem. Det var klokken cirka 13.30, og han glemte sin telefon på stranden. Ethvert forsøg på at finde ham har ikke ført til noget resultat.«

Hun siger, at der ingen spor er at gå efter, og at man nu undersøger alle scenarier for, hvad der kan være sket.

»Vi har bedt brandvæsenet om assistance i tilfælde af, at han er gledet, faldet eller måske endda blevet bidt af en slange,« siger Dimoglidou.

I England er Mosley kendt for sine programmer på BBC.

Han er også kendt som manden bag slankekuren 5:2.

Kuren gik verden rundt efter BBC-programmet 'Eat, Fast and Live Longer.'

Der bliver nu bragt droner og andet eftersøgningsudstyr til Symi i kampen for at finde Mosley.