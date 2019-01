Navneaftale med nabolandet Makedonien har udløst ny krise i Grækenland.

Grækenlands parlament vil torsdag gennemføre en afstemning om en stærkt omstridt navneaftale, der skal afslutte en årtier lang konflikt mellem Athen og Skopje om navnet "Makedonien".

- Det græske parlament vil torsdag stemme om en aftale, der har til formål at bringe den langvarige konflikt mellem de to lande om navnet Makedonien til en afslutning, siger en talsmand fra parlamentet.

Store politiske styrker i Athen brugte søndag tåregas for at sprede mange demonstranter, der søndag var mødt op foran parlamentsbygningen i Athen.

Flere tusinde var på gaden i hovedstaden for at protestere mod navneaftalen med Makedonien forud for den kommende afstemning.

Det græske politi har anslået, at 60.000 demonstranter var mødt op søndag klokken 12 lokal tid, skriver AFP.

Det var særligt demonstranter, der er mødt op fra en region i den nordlige del af Grækenland, der også hedder Makedonien.

Makedonien hedder formelt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien eller Fyrom. Det har været et krav fra Grækenland.

Makedonien løsrev sig fra det tidligere Jugoslavien i 1991, da Jugoslavien blev opløst af borgerkrig.

Men Grækenland modsatte sig det nye lands ret til at kalde sig Makedonien, fordi Grækenlands nordligste provins også hedder Makedonien.

Efter flere års kontroverser er den græske regering og den makedonske regeringen blevet enige om, at landet fremover skal hedde Republikken Nordmakedonien.

Flere grækere forbinder navnet Makedonien med national stolthed, som går tilbage til makedoneren Aleksander den Stores imperium.

Aftalen er allerede blevet stemt igennem i det makedonske parlament. Men de græske politikere skal også stemme ja til aftalen, og der er udløst en politisk krise i Athen om aftalen.

17. januar overlevede den græske premierminister, Alexis Tsipras, en mistillidsafstemning i det græske parlament som følge af aftalen.

