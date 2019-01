Efter lang og ophedet debat vedtager det græske parlament aftale med nabolands navn.

En flere år lang strid mellem Grækenland og nabolandet, der formelt hedder Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, har fredag tilsyneladende fået en ende.

Det græske parlament har vedtaget den såkaldte Prespa-aftale. Aftalen blev indgået mellem regeringerne i de to lande i juni sidste år.

Aftalen skal løse en længerevarende strid mellem de to lande om brugen af navnet Makedonien.

Landet, der i dag er kendt som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - også kendt under den engelske forkortelse Fyrom - har indvilget i at skifte navn til Republikken Nordmakedonien. Dermed skal landet lettere kunne skelnes fra den græske region Makedonien.

Til gengæld skal Grækenland holde op med at blokere for, at landet kan blive optaget i militæralliancen Nato og EU.

I den nordlige del af Grækenland ligger en provins, der også bærer navnet Makedonien. Ifølge grækerne har det tidligere navn fra naboen mod nord antydet et territorialt krav på den græske provins.

Den græske regeringsleder, Alexis Tsipras, fik ikke presset aftalen gennem parlamentet uden problemer. Blandt andet har spørgsmålet kostet Tsipras støtte fra dele af hans parlamentariske grundlag.

I stedet var han fredag afhængig af løsgængere i parlamentet for at stable et flertal for aftalen på benene.

Aftalen blev vedtaget med stemmerne 153-146, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

/ritzau/AP