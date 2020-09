Efter brand i flygtningelejren Moria lever tusindvis på gaden. Premierminister vil opføre permanent center.

Grækenland vil opføre et permanent asylcenter på øen Lesbos, efter at tusindvis af Moria-flygtningelejrens beboere blev gjort hjemløse under en storbrand i sidste uge.

Det siger den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, søndag. Han opfordrer samtidig til, at Europa involverer sig i situationen.

Hidtil er forsøg på hurtigt at opbygge en erstatningslejr blevet blokeret af de lokale myndigheder, som ikke længere vil have migranterne på Lesbos.

Mitsotakis siger, at opførelsen af et nyt asylcenter vil være en chance for at nulstille politikken bag håndteringen af migranter.

- Vi vil vende det her problem til en ny mulighed. Europa bør være meget mere involveret i håndteringen af det nye center, uanset hvad vi endeligt beslutter, at der skal ske, siger Mitsotaki.

Siden branden har tusindvis af asylansøgere sovet på gader eller i døråbninger. Flere af dem har demonstreret mod nye centre og kræver at blive bosat væk fra den græske ø. Men dette krav vil premierministeren imidlertid ikke imødekomme.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at det vil blive et permanent center, og den besked vil jeg sende i alle retninger, siger Mitsotakis søndag.

I kaosset efter branden har græske myndigheder mistet overblikket over, hvor 35 personer, der blev testet positive for coronavirus inden branden, befinder sig.

De frygter nu, at et udbrud af coronavirus kan være under opsejling blandt migranterne, der sover tæt.

Mellem 12.000 og 13.000 personer befandt sig i lejren, inden den brændte ned, selv om den kun er beregnet til omkring 3000 migranter.

Migranterne blev evakueret under branden.

Lejren ved landsbyen Moria på Lesbos blev anlagt på et tidligere militært område og åbnet i 2013. Den var hegnet ind med pigtråd.

Der har været løbende rapporter om forskellige former for overgreb, vold og selvmord i lejren.

/ritzau/Reuters