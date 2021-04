Grækenland vil have tidligere leder fra Gyldent Daggry udleveret. Han er idømt 13 års fængsel i sit hjemland.

En græsk politiker fra den yderste højrefløj er tirsdag blevet anholdt i Belgien, kort efter at EU-Parlamentet ophævede hans immunitet.

Politikeren, Ioannis Lagos, er idømt 13 års fængsel i Grækenland for at have ledet en kriminel gruppe.

Han er medlem af det ultranationalistiske græske parti Gyldent Daggry. I oktober sidste år afgjorde en græsk domstol, at partiet reelt var en kriminel organisation.

Men Lagos er valgt ind i EU-Parlamentet og kunne ikke anholdes på grund af sin parlamentariske immunitet.

Indtil tirsdag, hvor Lagos blev anholdt af Interpol i sit hjem i Bruxelles, skriver den græske netavis Ekathimerini.

Det baner vej for, at han kan udleveres til Grækenland. Det er dog uvist, hvornår det kan ske.

Gyldent Daggry har tidligere været et af Grækenlands toneangivende partier. Ikke mindst under landets store gældskrise, hvor det havde tredjeflest mandater i parlamentet.

Det var drabet på den 34-årige rapper Pavlos Fyssas, der i 2013 udløste en stor granskning af det ultranationalistiske parti.

Et medlem af Gyldent Daggry er dømt for drabet på den venstreorienterede Fyssas.

I forbindelse med efterforskningen af drabet blev en række af Gyldent Daggrys ledere anholdt.

Partiet blev dannet i 1980'erne af en tidligere græsk hærfører.

Gyldent Daggry bliver af flere iagttagere og kommentatorer beskrevet som nynazistisk og fascistisk. Selv afviser gruppen disse betegnelser.

Da gældskrisen i Grækenland var på sit højeste i 2012, fik partiet vind i sejlene og blev landets tredjestørste parti. Ved et parlamentsvalg i 2019 blev partiet dog stemt ud af parlamentet, da det røg under spærregrænsen.

