Lederne af Gyldent Daggry er onsdag dømt skyldige i at have stået i spidsen for kriminel gruppering.

Lederne af det højreorienterede og nationalistiske parti Gyldent Daggry er dømt skyldige i at have stået i spidsen for en kriminel organisation.

Det har en appeldomstol i Grækenland afgjort onsdag. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Gyldent Daggry har tidligere været et af Grækenlands toneangivende partier. Ikke mindst under landets store gældskrise, hvor det havde tredjeflest mandater i parlamentet.

Det var drabet på den 34-årige rapper Pavlos Fyssas, der i 2013 udløste en stor granskning af det ultranationalistiske parti.

Den græske domstol har tidligere dømt Yiorgos Roupakias, der er tilhænger af Gyldent Daggry, for drabet på den venstreorienterede Fyssas.

I forbindelse med efterforskningen er en række af Gyldent Daggrys ledere blevet anholdt.

Onsdagens dom falder, mere end fem år efter at retssagen begyndte. Og ligesom ved retssagens indledning var ingen af partiets medlemmer til stede, da dommen faldt.

Til gengæld var flere tusinde grækere mødt op uden for retsbygningen forsynet med bannere med påskriften "De er ikke uskyldige", "Nazister ud" og "Livstid for drab".

Gyldent Daggry blev dannet i 1980'erne af en tidligere græsk hærfører.

I en årrække blev partiet ifølge The New York Times betragtet som et kuriøst indslag i det græske politiske billede.

Da gældskrisen i Grækenland var på sit højeste i 2012, fik partiet imidlertid vind i sejlene og blev landets tredjestørste parti.

Ved et parlamentsvalg i 2019 blev partiet dog stemt ud af parlamentet, da det røg under spærregrænsen.

