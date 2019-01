Vi har tidligere set eksempler på migranter fra verdens kroge, der fragtes i store skibe, små både og lastbiler, når de forsøger at komme til Europa.

Men nu har spanske grænsevagter gjort et nyt og opsigtsvækkende fund.

I den spanske by Melilla, der ligger i det nordlige Afrika, vækkede to abnorm tunge madrasser på en varevogn nemlig grænsevagternes mistanke.

Og det viste sig, at mistanken var begrundet.

Mientras no haya #víasseguras para solicitar asilo, seguirán produciéndose situaciones como esta en la #FronteraSur de #Europa. #Melilla #Asilo pic.twitter.com/bVMW6jJOVb — Jon Inarritu (@JonInarritu) 30. december 2018

I en video delt af den baskiske senator fra Madrid, Jon Inarritu, kan man se, hvordan en gruppe grænsevagter bærer en af de tunge madrasser ned på jorden og begynder at skære den op.

Og når det mønstrede stof trækkes til siden, kommer en migrant til syne.

Åbenlyst omtumlet efter at have ligget inde i en madras i absolut mørke.

Kort efter skærer grænsevagterne en ny madras op, og her ligger der også en mand.

Her bliver en nordafrikansk migrant fundet i en madras Vis mere Her bliver en nordafrikansk migrant fundet i en madras

De to migranter er ifølge lokale myndigheder sunde og raske og har ikke taget skade af den usædvanlige transport.

Føreren af bilen, de to madrasser var på, nåede at flygte over grænsen til Marokko, inden myndighederne kunne anholde ham.

'Så længe, der ikke er nogen sikre måder at anmode om asyl på, vil situationer som denne fortsat opstå ved Europas grænse mod syd,' skriver senatoren Jon Inarritu til videoen, som han deler på Twitter.

FN's flygtningeorganisation UNHCR vurderer, at mere end 6.000 migranter er ankommet til Melilla og Ceuta i 2018.