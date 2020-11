For første gang siden 8. juli kan beboere i Victoria og New South Wales besøge hinanden uden karantænekrav.

Grænsen mellem Australiens to mest folkerige delstater genåbnede ved midnat mandag lokal tid efter 138 dage.

For første gang siden 8. juli kan beboere i Victoria og New South Wales således bevæge sig karantænefrit mellem de to stater.

Lokale medier rapporterer, at en DJ havde taget opstilling ved hovedvejen mellem de to landsbyer Wodonga og Albury, der ligger på hver deres side af grænsen. Her spillede han Kool & the Gangs "Celebration", da de første biler passerede klokken 00.01.

På tv-billeder fra ABC kan man se festlige scener fra lufthavnen i Sydney, hvor drag queens og livreddere i bar overkrop fra Bondi Beach hilser de første passagerer fra Melbourne velkommen.

Før coronapandemien ramte, var ruten mellem Sydney og Melbourne den anden mest travle flyrute i verden.

