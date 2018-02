Græsk regerings forsøg på at bilægge navnestrid med Makedonien har udløst massedemonstration i Athen.

Athen. Titusindvis af grækere var søndag på gaden under en massedemonstration i hovedstaden Athen.

Her opfordrede de den græske regering til ikke at indgå et kompromis i en navnestrid med nabolandet Makedonien.

Uenigheden opstod, efter at Makedonien blev uafhængigt af Jugoslavien i 1991.

For navnet - Makedonien - deles nemlig med en nordlig græsk region. Og ifølge grækerne antyder det, at makedonerne mener at have krav på territoriet.

Striden har ifølge BBC blandt andet betydet, at Makedonien endnu ikke er blevet medlem af hverken Nato eller EU.

Derudover kaldes Makedonien i FN-regi "Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (Fyrom)".

Den græske regering har sagt, at navnestriden er en diplomatisk hindring, som man ønsker at løse. Det skal være med til at skabe stabilitet i Balkan, lyder argumentet.

Derfor har den med premierminister Alexis Tsipras foreslået at nå til enighed om et sammensat navn, som vil inkludere "Makedonien".

Men aftalen skal samtidig sikre, at der er en klar skelnen mellem det græske territorium og landet.

Regeringens holdning har skabt vrede i Grækenland.

Arrangører bag søndagens demonstration hævder, at i alt 1,5 millioner over hele Grækenland var mødt frem for at vise deres modstand over for regeringens forsøg på at bilægge den mere end 25 år gamle strid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet anslår dog, at det snarere var omkring 140.000.

På Syntagma-pladsen, hvor parlamentet er placeret, var mange af demonstranterne forsamlet.

De råbte ifølge BBC "fingrene væk fra Makedonien", og "Makedonien er græsk".

Hovedtaleren var komponisten og politikeren Mikis Theodorakis. Han skrev musikken til filmen "Zorba", der har gjort ham til et ikon i Grækenland.

Han opfordrede den græske regering til at holde en afstemning om spørgsmålet, inden den træffer en beslutning.

- Makedonien var, er og vil for altid være græsk, sagde 92-årige Theodorakis ifølge flere medier.

Den venstreorienterede regerings politik har skabt vrede hos både oppositionen og dens egne koalitionspartnere.

Oven på søndagens demonstration kaldte premierminister Tsipras arrangørernes påstand om 1,5 millioner demonstrationer for "ønsketænkning".

- Et overvældende flertal af det græske folk har konkluderet, at udenrigspolitiske emner ikke skal ordnes med fanatisme, tilføjede han ifølge AFP.

Det er anden gang i løbet af to uger, at der afholdes demonstration om spørgsmålet i Grækenland.

/ritzau/