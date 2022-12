Lyt til artiklen

Som tv-journalist og nyhedsvært var Eva Kaili allerede for knap en snes år siden et kendt ansigt i Grækenland.

Og ved parlamentsvalget i 2009 markerede hun sig som den yngste valgte kandidat for socialistpartiet PASOK.

Nu er den 44-årige, græske EU-politiker, der var nået at blive næstformand for EU-parlamentet, pludselig blevet international berømt som det mest prominente ansigt på den korruptionsskandale, som har ramt Europa-Parlamentet.

Korruptionssagen har tråde til Qatar, der i disse uger er vært for VM i fodbold. Der er angiveligt mistanke om, at golfstaten med penge og dyre gaver har forsøgt at påvirke politiske og økonomiske beslutninger i EU-Parlamentet.

Fredag anholdt belgiske myndigheder Eva Kaili og fire andre personer, ligesom 16 adresser blev ransaget i den belgiske hovedstad, Bruxelles. Heriblandt den græske EU-politikers lejlighed.

Der er ifølge anklagemyndigheden i Belgien fundet 600.000 euro i kontanter under ransagningerne. Det svarer til omtrent 4,5 millioner kroner. Politiet har også gennemsøgt computere og mobiltelefoner.

Ifølge belgisk presse er der fundet tasker med kontanter i Eva Kailis lejlighed, ligesom der hos hendes far – en tyrkiskfødt elektroingeniør – angiveligt blev fundet en kuffert fuld af kontanter, som han tilsyneladende var på flugt med, efter at han var blevet advaret af medskyldige.

Ifølge den belgiske avis Le Soir er også Eva Kailis kæreste, italienske Francesco Giorgi, anholdt i forbindelse med skandalen. Parret fik i februar en datter sammen.

Den græske EU-politiker Eva Kaili er sammen med sin italienske kæreste blandt de anholdte i korruptionssagen fra Bruxelles. For nylig tog hun Qatars behandling af lønmodtagere i forsvar fra EU-parlamentets talerstol. Foto: ERIC VIDAL

Han er rådgiver for Mellemøsten og Nordafrika i Europa-Parlamentet – og grundlægger af en Ngo kaldet »Fight Impunity«, som har som formelt formål at fremme »ansvarlighed som en central søjle i arkitekturen for international retfærdighed.«

Præsident for organisationen er nok så bemærkelsesværdigt italienske Pier Antonio Panzeri, der indtil 2019 også var socialdemokratisk medlem af EU-parlamentet. Han blev også arresteret i forbindelse med fredagens aktion i Bruxelles, og også hans kone og datter blev anholdt i Italien.

Græske Eva Kaili gjorde sig for nylig bemærket ved fra EU-Parlamentets talerstol at tage Qatar i forsvar.

Hun kaldte blandt andet ørkenstaten en »frontløber inden for lønmodtagerrettigheder«, efter at have mødtes med landets arbejdsminister. Det skete trods massiv international kritik af især forholdene for de mange migrantarbejdere fra fattige lande, som Qatar har betalt for at bygge landets VM-stadions med tusindvis af dødsfald til følge.

Som en reaktion på korruptionsskandalen har formanden for EU-Parlamentet, maltesiske Roberta Metsola, meddelt, at den græske EU-politiker med omgående virkning bliver frataget sin titel som en af 14 næstformand for parlamentet som følge af anklagerne om korruption.

I forvejen var Eva Kaili allerede blevet suspenderet fra den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet og fra sit parti i Grækenland.