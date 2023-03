Lyt til artiklen

Tusindvis af demonstranter har i flere dage været på gaden i Athen for at protestere mod regeringen. Protesterne skyldes en togulykke, der fandt sted onsdag, hvor to modsatkørende tog endte på samme spor.

50 mennesker er indtil videre døde som følge af ulykken.

Dele af befolkningen mener, at uheldet i høj grad skyldes, at den offentlige transport har været underfinansieret i længere tid.

Blandt andre jernbanearbejdernes fagbevægelse og flere togkonduktører har udtalt, at systemet i længere tid har været under pres, og at der har været problemer med det system, der skal advare om farer.

Det skriver BBC.

Nu stiller premierministeren sig frem, og 'beder om tilgivelse' for ulykken.

»Som premierminister skylder jeg alle, men især ofrenes familier, at bede om tilgivelse,« skriver han i et opslag på Facebook.

Derudover oplyser han blandt andet, at han vil bede europakommissionen om ekspertise til at opbygge et mere moderne togsystem.

En 59-årig mand står anklaget for uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken, da det var ham, der stod for at koordinere togene den dag.

Og selvom manden har erkendt sig delvist ansvarlig for ulykken, er befolkningen altså på gaderne i protest.

Ulykken, og de efterfølgende protester, har allerede fået transportministeren til at gå af.

Ministeren udtalte, at det er hans pligt at trække sig, og at det er »det mindste han kan gøre, for at ære ofrenes minde«.