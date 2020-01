Græsk regering sender plan om flydespærrer til at stoppe migranter i udbud. De skal afprøves ved øen Lesbos.

Den græske regering har torsdag fremlagt en plan om at lægge flydespærrer ud på havet for at forhindre migranter i at sejle fra Tyrkiet til de græske øer.

- Vi ønsker at se, om det kan tages i brug, og om det kan fungere, siger forsvarsminister Nikos Panagiotopoulos.

Den græske regering har allerede sendt forslaget i udbud.

Man forestiller sig en tre kilometer lang barriere, der skal hæve sig en halv meter over havoverfladen. Den skal udstyres med blinkende lys.

Det er blevet sammenlignet med de flydespærrer, der anvendes ved olieudslip på havet.

Planen er at lægge dem i havet ud for Lesbos. Øen er den mest søgte af migranter, der fragtes fra Tyrkiet over havet af menneskesmuglere.

Udbudsrunden ventes at kunne tage flere måneder.

/ritzau/dpa