De græske myndigheder indfører de kommende tre uger en omfattende nedlukning af samfundet.

Grækenland indfører en ny og omfattende nedlukning af landet fra på lørdag for at bremse den stigende smittespredning med coronavirus.

Det siger den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De næste tre uger skal alle butikker ned - med undtagelse af supermarkeder og apoteker.

Grækerne skal samtidig have tilladelser til at bevæge sig udendørs i et givent tidsrum.

Landets grundskoler får fortsat lov at holde åbent, mens gymnasier skal lukke de næste tre uger.

- Jeg har besluttet at tage drastiske midler i brug - hellere for tidligt end for sent, siger premierministeren.

Grækenland har registreret færre daglige smittetilfælde end mange andre lande i Europa.

Det skyldes ifølge Reuters primært en tidlig nedlukning af landet, da pandemien brød ud allerede i februar. Restriktionerne blev lempet i maj.

Siden oktober har smittetallet i Grækenland dog været stigende.

/ritzau/