Grundet et stigende antal coronasmittede indfører de græske myndigheder en delvis nedlukning i hele november.

Grækenland vil udvide et natligt udgangsforbud og lukke restauranter og barer i en måned i de mest befolkede dele af landet.

Det siger den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, lørdag i en tv-transmitteret tale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De nye restriktioner, der træder i kraft tirsdag den 3. november, indføres i et forsøg på at bremse den stigende smittespredningen med coronavirus i landet.

Også caféer, træningscentre, biografer, museer og andre kulturinstitutioner skal lukke i hele november.

Det vil gælde i hovedstaden, Athen, og i den nordlige del af landet.

Det natlige udgangsforbud, som hidtil kun har været indført i de hårdest ramte områder, bliver fra næste uge udbredt til at gælde i hele landet.

Udgangsforbuddet gælder fra midnat til klokken 5 om morgenen.

Grækenland har i efteråret oplevet færre nye coronasmittede end mange andre europæiske lande. Men siden begyndelsen af oktober er de daglige smittetal gradvist steget.

- Vi må handle nu, før vores intensivafdelinger knækker under det store pres af liv i fare, siger premierministeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Torsdag blev Grækenland som et af de sidste rejsedestinationer i verden også inkluderet på de danske myndigheders liste over lande, som det frarådet at rejse til.

Grækenland har over de seneste to uger i gennemsnit dagligt haft 53 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Til sammenligning lyder tallet på 86,2 smittede om ugen per 100.000 indbyggere i Danmark.

/ritzau/