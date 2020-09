Det er på tide, at EU's støtteerklæringer omsættes til konkret solidaritet, mener græsk regeringschef.

Den i mange år overfyldte og nu nedbrændte migrantlejr Moria på den græske ø Lesbos "hører fortiden til", siger den græske premierminister, da han tager imod EU-præsident Charles Michel tirsdag.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis' pointe er, at EU skal påtage sig et større ansvar for migration til EU.

- Det er på tide, at Europas erklæringer om støtte tager form af handling. At støtten udtrykkes som håndgribelig solidaritet, siger regeringschefen.

I sidste uge blev lejren Moria, der officielt havde plads til knap 3000 beboere, men som husede fire gange så mange, brændt ned.

Det har efterladt grækerne med en meget konkret udfordring, og den skal EU være med til at løfte.

Det er Michel enig i.

- Migration er en udfordring for hele EU. Det er ikke blot en udfordring for de medlemslande, som står i første linje.

- Jeg vil se situationen med egne øjne. Jeg vil se, hvad vi står over for. Jeg vil gerne sige, at EU er parat til at hjælpe og handle i solidaritet, siger Michel.

En gruppe på 400 uledsagede børn blev kort efter branden fragtet til fastlandet, og mindst 10 europæiske lande har lovet at tage imod dem.

Desuden vil den tyske regering ifølge det tyske nyhedsbureau dpa tage imod 1500 migranter fra den nedbrændte lejr.

Tusindvis af de tidligere beboere i lejren nægter at flytte ind i en ny, midlertidig lejr. De vil væk fra den græske ø.

Politiet på øen har anholdt fem migranter, som mistænkes for at have påsat branden i lejren. Det rapporterer det statslige nyhedsbureau ANA ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Fem unge af udenlandsk nationalitet er blevet anholdt. En sjette er identificeret og eftersøges, siger Grækenlands minister for civilbeskyttelse, Michalis Chrysohoidis, til ANA.

EU-Kommissionen ventes i næste uge at præsentere en ny asyl- og migrationspakke.

Den har været undervejs meget længe. Det skyldes, at medlemslandene har været dybt uenige om, hvordan man vil håndtere disse udfordringer.

