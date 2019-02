Så har de gjort det igen - brugt et symbol, der i resten af verden står for noget vederstyggeligt.

Pichayapa 'Namsai' Natha, der er medlem af pigegruppen BNK48, har undskyldt en million gange, fordi hun bar en T-shirt med naziflaget, med svastika, under en prøve, inden bandet skulle give koncert.

Da de var i gang med prøverne op til koncerten i Mueang Thong Thani, nær Don Mueang-lufthavnen i Bangkok, blev Namsai set på scenen iført en T-shirt med svastika-symbolet - der var det symbol, Adolf Hilter brugte under Anden Verdenskrig.

Miseren kom, netop som folk var ved at gøre klar til at mindes mordene på millioner af jøder på Den Internationale Holocaust Remembrance Day den 27. januar. Det skriver avisen Bangkok Post.

Demonstranter mod fasisme har lagt et 'swastika forbudt'-skilt ud på jorden i Bratislava, Slovakia. Foto: Vladimir Simicek Vis mere Demonstranter mod fasisme har lagt et 'swastika forbudt'-skilt ud på jorden i Bratislava, Slovakia. Foto: Vladimir Simicek

At hun havde netop den T-shirt på, udløste en mindre lavine på de sociale medier og så sandelig også i den internationale presse.

Men nogle udtrykte sympati. De undskyldte hendes uvidenhed med den dårlige kvalitet, som undervisningen har i Thailand.

Svastika-symbolet blev brugt af den tyske diktator Adolf Hitler, da han bragte Tyskland ind i Anden Verdenskrig. Samtidig begik tyskerne under hans ledelse massemord på jøderne under Holocaust.

'Den israelske ambassade i Thailand udtrykker chok og forfærdelse over det naziudstyr, som sangeren fra bandet BNK48 bar,' skrev ambassaden i et opslag på Facebook lørdag.

'At bandets sanger bærer nazisymboler, det sårer millioner i hele verden, hvis familiemedlemmer blev myrdet af nazisterne.'

Namsai var i tårer, da hun undskyldte fra scenen under koncerten i den stopfyldte arena lørdag aften.

»Det er mit ansvar og min uvidenhed. Vær venlig at tilgive Namsai,« sagde hun til sine fans, før hun kollapsede på sine knæ, mens de andre bandmedlemmer forsøgte at trøste hende.

Hun gentog undskyldningen og indrømmede samtidig sin uvidenhed på sin Facebook-konto, @bnk48official.namsai, umiddelbart efter koncerten.

Namsais undskyldning på Facebook. Foto: Facebook / Namsai Vis mere Namsais undskyldning på Facebook. Foto: Facebook / Namsai

Også firmaet, der håndterer bandet, BNK48 Office, undskyldte omkring en time efter:

'Vi vil gerne give vores uforbeholdne undskyldning for, hvad der skete den 25. januar 2019, hvor et af vore medlemmer bar et stykke tøj, som indeholdt et upassende billede,' hed det på Facebook-siden @bnk48official.

'Vi vil fremover være mere påpasselige og gøre alt for, at en sådan hændelse ikke sker igen.'

På nettet blev eksemplet set som et symbol på Thailands uddannelsessystem. Det lader ikke til at gøre eleverne opmærksom på tragedierne i verdenshistorien.

Det var ikke første gang, at nazimen stak hovedet frem i Thailand. I 2011 gik elever i Sacred Heart Preparatory School i Chiang Mai udklædt som nazistiske SS-vagter parade på skolens sportsdag.

I 2013 måtte Chulalongkorn University komme med en undskyldning, efter at et 'tillykke-maleri' på universitetet viste et billede af Hitler.

Både svastikaet og anden naziparaphernalia er til salg helt åbenlyst i Thailand.