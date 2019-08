Politiet på Fiji har offentliggjort, at man har fundet fem døde familiemedlemmer tæt på en grædende pige på blot et år.

Det skrækkelige fund blev gjort i området Nausori Highlands, og de fem døde familiemedlemmer tæller tre voksne og to børn.

Det skriver BBC, der har deres oplysninger fra lokale medier.

Politiet på Fiji har fortalt, at dødsfaldene skyldes, at de omkomne har indtaget et ‘skadeligt stof’, som der nu foretages en række tests af.

Den 1-årige pige blev fundet grædende af 25-årige Kelera Toloi, som siger følgende om det, hun så:

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilket umenneskeligt sind, der kan stå bag dette.«

Politiet skriver, at de har afhørt to personer i sagen, en mand og hans kone, og de skriver, at manden var kendt af familien.

Begge personer er løsladt uden sigtelse.