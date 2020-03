Gordon Ramsay er vred, men ikke på sine kokke, som vi kender det fra TV.

Nej, han er vred over den kritik, han har mødt fra Marina O’Loughlin, der til dagligt tjener sin penge som madanmelder.

Independent ruller det offentlige skænderi ud, og her fortæller de, at det hele startede, da Gordon Ramsay som konsekvens af coronakrisen fyrede 500 af sine ansatte på tværs af sine restauranter.

Det faldt Marina O’Loughlin for brystet, og hun tyede til Twitter for at kritisere stjernekokken for beslutningen.

‘Endnu en dag, hvor multimillionærer nægter at gribe til egen lomme, mens de små restauranter gør alt for at hjælpe deres ansatte’, hvorefter specifikationen kom i et nyt tweet.

‘Og ja, jeg mener (Gordon, red.) Ramsay’.

Mediet skriver, at Gordon Ramsay, der er god for ca. 400 millioner danske kroner, svarede tilbage med fuld styrke - også på Twitter.

‘Du har tydeligvis aldrig drevet en forretning, og midt i disse svære tider, vælger du så at gemme dig bag dine ynkelige tweets. Tag dig sammen. Feje kneb fra en bitter og egoistisk kritiker’.

Men det stoppede ikke der.

Et tweet kan maksimalt indeholde 280 tegn, og det var altså ikke nok til at Gordon Ramsay kunne komme ud med det, han havde på hjerte.

‘Din levevej er at brokke dig over mad. Du lukker restauranter med din giftige pen, fordi de ikke kysser dig i røven. Har du nogensinde overvejet selv at give noget tilbage i de her svære tider? Jeg har ikke bestilt andet end at gribe til lommerne de seneste år!’

Restaurationsbranchen er en af de brancher, der er særlig hårdt ramt af coronakrisen, og i de fleste europæiske lande er restauranter tvangslukket i forsøget på at mindske smittespredningen af coronavirus.