Det kunne nærmest ikke være kommet mere ubelejligt for Vladimir Putin.

Den forhenværende leder af Sovjetunionen Mikhail Gorbatjovs død. Det er den klare melding fra en af Danmarks førende Ruslandseksperter.

»Det passer ikke Putin det her. Og han vil formentlig bare gerne have det overstået. Gorbatjovs død kommer meget ubelejligt for Putin,« siger Flemming Splidsboel.

Efter nyheden om Gorbatjovs død kom ud, gik der ikke længe før, det stod klart, at præsident Putin ikke kommer til den officielle begravelse lørdag.

I stedet har Putin besøgt den tidligere sovjetleder, der netop nu ligger i lit de parade.

»Putin brød sig ikke om Gorbatjov. Han stod for at nærme sig Vesten, og det, Putin har gang i nu, er at fjerne sig fra Vesten. Putin mener ganske enkelt, at Gorbatjov var for naiv i forhold til Vesten,« siger Flemming Splidsboel.

»Derfor vil Putin bare gerne have det overstået hurtigst muligt,« uddyber han.

Det er også kommet frem, at Rusland ikke giver den sidste leder af Sovjetunionen en statsmandsbegravelse.

»Det nærmer sig en ydmygelse af Gorbatjov. Jeg vil sige, at de lige skraber sig igennem med den begravelse, han får, og de udtalelser, man er kommet med om ham,« siger Flemming Splidsboel.

»Men de har ganske enkelt ikke lyst til at give ham en statsmandsbegravelse. Og det er ikke overraskende, når man tænker på, hvordan Putin så ham,« uddyber han.

De kommende dage vil Flemming Splidsboel holde et godt øje med, hvordan den russiske offentlighed og mere prominente personer kommer til at gøre og sige, når det kommer til Gorbatjov.

For på mange måder stod han for præcis det modsatte af det, Putin er i gang med i disse dage, hvor han gør Vesten til fjenden.

»Det bliver interessant at se, om russerne faktisk møder op for at tage afsked med Gorbatjov. Han ligger der jo, så de har muligheden,« siger han og uddyber:

»Det kommer til at være interessant at se, om nogen kommer til at tale negativt om Putin ved at tale positivt om Gorbatjov,« siger Flemming Splidsboel.