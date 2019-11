Google Stadia er revolutionerende for spilindustrien, da man hverken behøver konsol eller disk.

Googles nye spiltjeneste, Google Stadia, får lunkne anmeldelser.

Hos den britiske avis The Guardian får tjenesten tre ud af fem stjerner.

The Guardian roser Stadia for, at den revolutionerende måde at spille spil på rent faktisk virker.

Med Stadia behøver man hverken en konsol, en disk eller at vente på at downloade et spil.

I stedet blive spillene kørt gennem Googles servere - ligesom en Youtube-video - via en smartphone, en fladskærmsfjernsyn med Googles trådløse modtager, Chromecast, eller gennem Googles egen browser på en computer eller tablet.

Mens spillene fungerede upåklageligt ved brug af Chromecast, oplevede The Guardians anmelder, at spillet Mortal Kombat hakkede, når den ikke brugte Chromecast.

Til gengæld giver The Guardian lidt hug for udvalget af gratis spil. Google Stadia er for nu en abonnementsløsning, hvor brugere betaler 8,99 pund, svarende til 78 kroner, om måneden.

Dertil skal man også købe selve tjenesten for 130 dollar - cirka 600 kroner.

Her får man kun et lille udvalg af gratis spil, og ellers må man til lommerne. Det mener The Guardians anmelder er for nærigt.

Google har sagt, at det fjerner standard-abonnementsløsningen i 2020. Man vil stadig kunne tilkøbe en pro-løsning, hvor man vil kunne spille i opløsningen 4K med HDR.

Teknologimediet The Verge mener, at Googles påståede 4K-opløsning ikke ligner 4K. Men anmelderen anerkender, at opløsningen er flot i forhold til, at det er gennem en server.

Google Stadia blev lanceret i Danmark tirsdag.

