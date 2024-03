Googles chatbot Bard skifter navn til Gemini. Torsdag blev mere avanceret betalingsversion udgivet i Danmark.

Den gratis chatbot Bard, som Google står bag, har skiftet navn.

Den er blevet omdøbt til Gemini og er dermed opkaldt efter den sprogmodel, som den kører på, Gemini Pro.

Samtidig lancerer Google nu en betalingsversion af Gemini, som er baseret på en endnu mere avanceret udgave af Googles sprogmodel. Det skriver Google i en pressemeddelelse.

I 150 lande - heriblandt Danmark - kan kunder tegne et abonnement til Gemini Advanced for 169 kroner om måneden. Foreløbig er det dog kun engelsk, der er tilgængeligt som sprog i betalingsversionen af chatbotten.

I abonnementet får kunderne også mere lagerplads, og de vil med tiden få adgang til Gemini-tjenesten i Gmail, fremgår det.

Denne pakke kaldes for "Google One AI Premium Plan".

Google er ejet af moderselskabet Alphabet, og det nye produkt er techgigantens modsvar til konkurrenten Microsoft, som ligeledes har satset på at udbyde produkter med kunstig intelligens.

Microsoft er nemlig storinvestor i selskabet OpenAI, som står bag ChatGPT - den populære sprogmodel, som blev lanceret i slutningen af 2022 og hurtigt fik over 100 millioner brugere.

Lanceringen af Gemini Advanced er ikke kun et udtryk for, hvordan konkurrencen på markedet for AI-produkter tager til. Det er også et udtryk for, hvordan den tager til specifikt blandt de AI-drevne produkter, som der opkræves betaling for.

Google selv har tidligere vurderet, at Gemini er den første model indenfor kunstig intelligens, der kan slå menneskelige eksperter i en række intelligenstests.

Da moderselskabet Alphabet i slutningen af sidste måned fremlagde regnskab, blev den nye sprogmodel også fremhævet.

Ifølge Sundar Pichai, der er administrerende direktør i selskabet, vil den nemlig blive toneangivende for Alphabets fremtid.

- Når vi går ind i Gemini-æraen, er det bedste endnu ikke kommet, sagde han.

/ritzau/Reuters