Mail, kalender og fotos koblet op på Google-konti kan blive slettet fra fredag, hvis konti ikke bruges nok.

Fredag begynder Google at rydde op i inaktive konti på tværs af sine platforme.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Google annoncerede allerede i maj, at selskabet har opdateret sine politikker for inaktive konti.

Det betyder, at konti, som ikke har været brugt i løbet af de seneste to år, kan blive slettet fra fredag.

- Vi vil beskytte dine private informationer og forhindre uberettiget adgang til din konto, selv hvis du ikke længere bruger vores service, lød det fra Google i maj ifølge CNN.

Google har på forhånd sendt flere advarsler til de konti, der er i risiko for at blive slettet.

Indhold på Google Drive, Docs og Gmail er også omfattet af oprydningen.

Google oplyser, at gamle konti, der ikke har været brugt længe, ofte ikke er omfattet af tofaktorgodkendelse. Det betyder, at de kan være nemmere at hacke.

Googles egne analyser viser, at hvis en konto er blevet tilgået på ulovlig vis, kan den bruges til identitetstyveri.

Ifølge AP er den letteste måde at sikre, at en konti ikke bliver slettet, at logge ind mindst en gang hvert andet år eller blot være aktiv på sin konto.

Det er man ved at sende eller læse mails, bruge Google Drive, se en Youtube-video, downloade en app gennem Google Play Store, bruge Googles søgemaskine eller bruge "log ind med Google" på en anden konto.

Det er kun personlige konti, der vil blive slettet. Beslutningen har ingen indflydelse på konti for organisationer, skoler eller virksomheder, oplyste Google i maj måned.

Ifølge CNN vil brugere på YouTube, der har penge stående på et gavekort på kontoen, heller ikke blive slettet.

/ritzau/