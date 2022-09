Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Google står over for en retssag, der kan koste virksomheden milliarder af euro.

Flere medier er nemlig gået sammen om at anklage Google for at bruge metoder, der fratager dem indtægter på annoncer.

Det skriver The Guardian.

Ifølge mediet er Google, der er en central aktør på online annoncemarkedet, blevet beskyldt for at misbruge sin magt på annonceteknologimarkedet, som koordinerer salget af online annonceplads mellem udgivere og annoncører.

»Udgivere, herunder lokale og nationale nyhedsmedier, der spiller en vigtig rolle i vores samfund, er længe blevet skadet af Googles konkurrencebegrænsende adfærd,« lydet det fra Damien Geradine, fra det belgiske advokatfirma Geradine Partners, som er involveret i EU-sagen.

Han mener derfor, at det er på tide, at Google gør sin pligt og betaler det beløb, som virksomheden skylder for at have misbrugt på sin magt på det digitale reklamemarked.

Ifølge et skøn fra juridiske repæsentanter kan de kombinerede sager samlet set nå op på 25 milliarder euro i kompensation.