Der blev pludselig stor rift om flybilletter ud af Rusland, efter at Vladimir Putin beordrede en delvis mobilisering af reservestyrkerne onsdag.

Ja, så stor, at mange fly hurtigt blev udsolgt. Der skete også noget andet bemærkelsesværdigt.

Da rygterne om den delvise mobilisering begyndte at florere, steg Google-søgningerne på, hvordan man kommer ud af Rusland, markant – og allerede mens Putin talte til den russiske nation, eksploderede antallet af Google-søgninger på noget andet i Rusland.

Fra klokken 8 til klokken 10 blev antallet af søgninger på 'hvordan brækker jeg en hånd eller arm' mangedoblet.

Det viser et udtræk fra Google Trends.

Den præcise årsag kendes ikke, men det kunne skyldes, at mange af dem, der nu står foran at blive indkaldt til militærtjeneste i Ukraine, er villige til at gå langt for at slippe for det.

Personer, som er fysisk uegnede til militærtjeneste, bliver ikke indkaldt.

Om en brækket hånd eller arm er nok, og om det i givet fald kun vil udsætte indkaldelsen en smule, vides ikke.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, fortalte efter Putins annoncering af den delvise mobilisering, at 300.000 russere i reservestyrken bliver indkaldt til militærtjeneste.

