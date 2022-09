Lyt til artiklen

»Sælg din nyre for en million dollar.«

Det har en lang række brugere af Google i Indien kunnet se, hver gang de benyttede sig af søgemaskinen.

Det skriver flere indiske medier, herunder techmediet Otakukart.

For det første er det farligt at komme af med sine organer, og for det andet viser det sig, at det er en grupper cyberkriminelle, der står bag reklamen.

En gruppe cyberkriminelle oprettede en falsk hjemmeside for Bangalore Baptist Hospital og brugte den til at narre folk og bad om deres nyrer i bytte for mange millioner indiske rupier. Ud over dette brugte de navnet på en kirurg, dr. Antony Robert Charles, til samme formål. Og for sin nyre kunne man få 7,5 millioner kroner.

Ikke nok med dette blev det rapporteret, at de havde bedt om penge på forhånd, da registreringssummen varierede fra 320 dollar til 2.540 dollar. Svindlerne kom i politiets søgelys, efter at en person var endt som offer og bebrejdede Bangalore Baptist Hospital for at sende en anmeldelse. Ud over dette bad han også folk om at kontakte lægen og dele hans WhatsApp-nummer.

Det viste sig, at han ikke var den eneste. Tre andre ofre indgav lignende klager.

Derfor opfordrer politiet nu til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man reagerer på reklamer. Google har ikke udtalt sig i sagen.