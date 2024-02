Det kan – i første omgang – være en dyr fornøjelse at afskedige sine medarbejdere.

For Google kommer det eksempelvis til at koste knap fem milliarder kroner i fratrædelsesomkostninger bare i første kvartal af 2024.

Det fremgår af et regnskab, der netop er lagt frem af moderselskabet Alphabet, skriver Business Insider.

Hos Google var man sidste år igennem en stor fyringsrunde, hvor mere end 12.000 ansatte fik kniven.

Sundar Pichai er topchef hos Alphabet. Foto: Eric Risberg/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sundar Pichai er topchef hos Alphabet. Foto: Eric Risberg/AP/Ritzau Scanpix

Knap havde kalenderen sagt 2024, før det så skete igen. Her blev omkring 1.000 medarbejdere så fyret.

Af det nye regnskab fremgår det videre, at sidste års fratrædelser kostede mere end 14 milliarder kroner i løbet af årets 12 måneder.

Og det kan blive endnu dyrere.

I forbindelse med fyringerne i januar i år sagde Alphabet-topchefen Sundar Pichai, at det ikke var utænkeligt med endnu flere nedskæringer i løbet af 2024.

»Flere af disse ændringer er allerede blevet offentliggjort, men for at være ærlig vil nogle grupper være nødt til i løbet af hele året at skulle træffe beslutninger om en omfordeling af ressourcerne, og nogle stillinger kan blive påvirket,« lød det.