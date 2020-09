Anangufolket kræver, at deres hellige klippe bliver fjernet fra Google Streetview. Det skriver ABC Australia.

Ayers Rock har i mange år været et tilløbstykke for rygsækturister og vandrere, der ønsker at se den australske vildmark fra oven.

Sidste år valgte de australske myndigheder at lukke klippen for turister. Det skete efter krav fra Anangufolket, en stamme af oprindelige australiere, der i 1985 fik ejendomsretten til klippen.

De kalder den røde klippe for Uluru og for dem er den hellig. Derfor kræver de nu også, at Google fjerner den fra Google Streetview.

For selvom Ayers Rock i et år har været lukket for turister, var det indtil for nyligt stadig muligt at tage en cybervandring på den hellige klippe.

I 2017 var Google forbi klippen med et særligt kamera monteret i en rygsæk.

Ruten blev fotograferet 360 grader rundt hele vejen op til toppen.

Hvis man klatrer op på den røde klippe risikerer man en klækkelig bøde, mens man helt gratis kan tage turen via Google Earth.

Det bliver et nej herfra. En ældre fra Anangu stammen taler i telefon forud for en ceremoni, der markere det permanente forbud for turister mod at bestige Uluru.

Den virtuelle fototur blev lavet i samarbejde med blandt andre Anangufolket, og vejen til toppen var krydret med historier om klippens betydning for urbefolkningen og traditionel musik.

Men nu er det slut. Ifølge ABC Australia har ledelsen for nationalparken bedt Google om at fjerne både brugergenererede panoramabilleder og Googles egne streetview-billeder.

En talsperson for Parks Australia siger, at de har bedt om at indholdet bliver fjernet efter ønske fra Anangufolket. Google Australia siger, at de allerede har efterkommet ønsket om at fjerne billederne.

»Vi forstår, at nationalparken Uluru-Kata Tjuta er svært hellig for Anangufolket. Så snart vi blev gjort opmærksom på dette, fjernede vi billederne,« siger en talsperson for Google.