Tech-virksomheders konkurrencemæssige ageren er i amerikansk søgelys, og Google skal nu kulegraves.

For første gang har teknologivirksomheden Google offentligt tilkendegivet, at selskabet er genstand for konkurrenceundersøgelser foretaget af den amerikanske stat.

I den forbindelse er Google blevet bedt om at videregive alle informationer vedrørende tidligere konkurrenceundersøgelser, skriver tech-mediet Gizmodo.

Der er tale om en føderal undersøgelse, som konkurrencemyndighederne i det amerikanske justitsministerium står for, og som blev annonceret i juli.

Den skal klarlægge, om virksomhedens konkurrenceageren har været i overensstemmelse med reglerne.

Bekræftelsen kommer, samtidig med at The Wall Street Journal fredag beretter, at statsanklagere fra en række amerikanske delstater vil indlede undersøgelser af virksomheden.

Disse begrænser sig dog ikke til Google og vil også omfatte Facebook.

- Jeg er stolt af lede en upartisk koalition af statsanklagere i undersøgelsen af, om Facebook har kvalt konkurrencen og udsat brugeren for risici, udtaler Letitia James, statsanklager i New York, i en pressemeddelelse.

- Vi vil benytte ethvert efterforskningsværktøj til vores rådighed for at fastslå, om Facebooks handlinger kan have udsat forbrugeres data for fare, kan have reduceret forbrugernes valgmuligheder eller kan have øget prisen på reklamer.

Også statsanklagere fra Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Colorado, North Carolina, Ohio og Tennessee tager del i granskningen.

Sagen kan blive den første i en række af undersøgelser, der skal klarlægge store tech-virksomheders konkurrenceageren, skriver nyhedsbureauet AFP.

Meget af myndighedernes bekymring er baseret på platformenes kontrol over online-informationer og deres dominans i afgørende økonomiske sektorer.

Det står endnu ikke klart, om delstaterne har koordineret deres tiltag med de føderale myndigheder.

Og hvorvidt der overhovedet er foregået noget ulovligt, er meget usikkert fortæller Eric Goldmand, leder af institut for jura og teknologi på Santa Clara University, til AFP.

- Der mangler fortsat svar på, om statsanklagerne baserer deres undersøgelser på noget konkret, eller om de er på en fisketur i håb om at fange noget, der kan fælde virksomhederne, siger han til nyhedsbureauet.

Facebook indgik tilbage i juli et forlig med konkurrencemyndighederne i Federal Trade Commission (FTC).

Her indvilgede virksomheden i at betale 5 milliarder dollar på baggrund af koncernens håndtering af brugernes data i forbindelse med skandalen omkring Cambridge Analytica.

/ritzau/