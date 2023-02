Lyt til artiklen

Aktien mistede 700 milliarder kroner i værdi på en enkelt dag.

Googles moderselskab, Alphabet, må klø sig lidt i hovedbunden efter deres nye lancering endte i en brøler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

For koncernens nye satsning, chatrobotten Bard, delte unøjagtige oplysninger i en salgsfremmende video.

Alphabet-aktierne faldt så meget som 9 % under almindelig handel, som svarer til tre gange mere end det gennemsnitlige.

Reuters var først til at påpege en fejl i Googles annonce for chatbot Bard, som debuterede i mandags, hvor den skulle fortælle, hvilken satellit der første gang tog billeder af en planet uden for Jordens solsystem.

I annoncen for chatrobotten får den spørgsmålet: Hvilke nye opdagelser fra James Webb Space Telescope kan jeg fortælle min 9-årige om?

Bard svarer med en række svar, herunder et, der antyder, at JWST blev brugt til at tage de allerførste billeder af en planet uden for Jordens solsystem, eller eksoplaneter.

De første billeder af eksoplaneter blev dog taget af European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) i 2004, som for længe siden blev bekræftet af NASA.

»Dette understreger vigtigheden af ​​en streng testproces, noget som vi starter i denne uge med vores 'Trusted Tester-program'. Vi vil kombinere ekstern feedback med vores egne interne tests for at sikre, at Bards svar lever op til en høj standard for kvalitet, sikkerhed og rod i den virkelige verden,« sagde en talsmand for Google.

Google har været i hælene på OpenAI, en virksomhed støttet af Microsoft, der introducerede chatbotten ChatGPT i november, og som har imponeret forbrugerne for dets overraskende nøjagtige og velskrevne svar på simple opfordringer.