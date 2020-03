Præsident Donald Trump påstod, at Google vil oprette en hjemmeside til coronapatienter over hele USA.

Den amerikanske søgegigant Google afviser Donald Trumps udmelding om, at Google snart opretter en hjemmeside for coronavirustest i USA.

I en tale til nationen fredag indførte præsidenten national krisetilstand i USA grundet coronavirusset. Samtidig sagde han, at Google snarest opretter en hjemmeside, der skal hjælpe amerikanske borgere med at fastslå, om og hvordan de kan blive testet for Covid-19.

Men det er ikke korrekt, skriver CNN.

I stedet er virksomheden Verily, der hører under samme moderselskab som Google, Alphabet, i gang med at udvikle på en mindre hjemmeside, der kan visitere patienter i dele af delstaten Californien.

Det oplyser talsmand for Verily Carolyn Wang til CNN.

- Vi er i færd med at bygge et visitationsprogram, som vil kunne findes på Projectbaseline.com (Verilys sundhedshjemmeside, red.). Vi forventer at sende en testversion ud i næste uge.

Carolyn Wang siger, at intentionen er, at programmet på længere sigt skal udbredes til at omfatte større dele af USA, men indtil videre vil det kun gælde patienter i en region omkring storbyen San Francisco.

Verilys udmeldinger står i skarp kontrast til Donald Trumps fredag.

- Jeg vil gerne takke Google. Google er ved at udvikle en hjemmeside. Den er meget snart færdig - modsat tidligere hjemmesider - og skal fastslå, om en test er nødvendig og lette testprocessen ved en nær lokation, sagde Donald Trump i talen.

USA's vicepræsident, Mike Pence, lovede efterfølgende, at Googles nationale hjemmeside ville køre fra på søndag.

Efterfølgende viste Det Hvide Hus' coronaviruskoordinator, Debbie Brix, et diagram over, hvordan hjemmesiden i praksis skulle fungere.

Ifølge CNN er det uklart, om Debbie Brix henviste til Verilys hjemmeside. Verily har ikke kommenteret diagrammet.

Det Hvide Hus har ikke kommenteret Verilys udmelding, skriver CNN.

/ritzau/