Iran har antydet, at golfstater kan stå bag angreb, der dræbte mindst 25. De Forenende Emirater afviser.

Abu Dhabi. Det flyver med anklager og afvisninger, efter en iransk militærparade lørdag blev angrebet med mindst 25 døde til følge.

Søndag afviser De Forenende Emiraters udenrigsminister, Anwar Gargash, iranske anklager om, at arabiske golfstater i ledtog med USA har finansieret bagmændene til angrebet.

Anklagen er blevet rejst af både Irans præsident, Hassan Rouhani, og flere ledere i Irans Revolutionsgarde, som stod for paraden.

Det afviser Anwar Gargash i et opslag på det sociale medie Twitter.

- De Forenede Emiraters position mod terrorisme og vold er historisk set klar, og anklagerne fra Tehran (Irans hovedstad, red.) er fuldstændig uden grund, skriver han.

Iran har ud over golfstaterne og USA også anklaget Israel for at være indblandet.

Ambassadører i Iran fra Storbritannien, Holland og Danmark har fået at vide, at medlemmer af den gruppe, der står bag angrebet, befinder sig i de tre lande.

Også De Forenede Emiraters repræsentant i Iran har været til møde i Udenrigsministeriet.

Det shiamuslimske Iran er flere steder i Mellemøsten endt på modsatte side af en konflikt med flere sunnimuslimske lande - i særlig grad golfstaten Saudi-Arabien.

I de militære konflikter i Syrien og Yemen støtter de to lande hver sin side. Derudover støtter de rivaliserende grupper i Irak og Libanon.

Angrebet fandt sted i byen Ahvaz, der er provinshovedstad i Khusistan. Her har flere grupper hævdet at stå bag.

Provinsen har flere arabiske grupper og bevægelser, der arbejder for selvstændighed fra Iran, der er overvejende persisk. I Khusistan, der er rig på olie, har separatister tidligere angrebet iranske styrker.

Ifølge de iranske myndigheder var angrebet dog mere sofistikeret end tidligere tilfælde. Det indikerer ifølge iranske militærfolk, at separatister har fået hjælp fra udlandet.

/ritzau/Reuters