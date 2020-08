Joseph James DeAngelo undskyldte til sine mange ofre efter afsigelsen af livstidsdom.

En tidligere politibetjent, som var anklaget for at være den berygtede seriemorder kendt som "The Golden State killer", er fredag idømt livsvarigt fængsel.

Seriemorderen terroriserede store dele af Californien med drab, voldtægter og indbrud i løbet af 11 år i 1970'erne og 1980'erne.

Joseph James DeAngelo har tilstået 13 drab og dusinvis af voldtægter. Han undskyldte til sine mange ofre efter afsigelsen af livstidsdommen.

Joseph DeAngelo blev anholdt i april 2018 efter mere end 40 års efterforskning. Han indgik en aftale om at aflægge tilståelser for at undgå dødsstraf.

Han sad udtryksløs og lyttede iført mundbind, da listen over hans mange forbrydelser blev læst op.

- Jeg har lyttet til erklæringerne. Hver eneste af dem. Og jeg er virkelig ked af det for hver eneste, som jeg har gjort fortræd, sagde DeAngelo.

Derefter afsagde dommeren, Michael Bowman, dommen, som består af flere sammenhængende livstidsdomme.

Det var sammenligning af dna-beviser med oplysninger fra hjemmesider om slægtsforskning, som slutteligt førte til pågribelsen af ham.

Aftalen med DeAngelo betød også, at et svindende antal aldrende overlevende slap for en langvarig retssag, der sandsynligvis ville have strakt sig over flere år. Det samme gælder ofrenes familier, vidner og efterforskere, som har været involveret i sagen.

- Skyldig, svarede Joseph James DeAngelo, da dommeren 30. juni spurgte, hvordan han stillede sig i forhold til de første 13 punkter om drab og bortførelse. De fleste af disse punkter inkluderede også anklager om voldtægt.

Den 74-årige fortsatte med at erklære sig skyldig, da han blev spurgt om yderligere anklagepunkter om voldtægter, drab og indbrud.

Ud over 13 drab og bortførelser har DeAngelo ifølge anklagerne begået næsten 50 voldtægter og flere end 120 indbrud. Det er foregået i og omkring Sacramento, i det østlige San Francisco Bay-område og i det sydlige Californien.

Hans forbrydelser blev begået over en periode på 11 år fra 1975 til 1986. De begyndte, mens DeAngelo arbejdede som politibetjent.

Seriemorderen, der også blev omtalt som "East Area Rapist" og "Original Night Stalker", blev berygtet for at bryde ind i et pars hjem midt om natten. I flere af sagerne bandt han kvinden og manden fast og voldtog kvinden, før han dræbte dem begge.

