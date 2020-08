Ofrene og familierne til de, der blev angrebet, voldtaget eller dræbt af Joseph DeAngelo, som også blev kendt som Golden State Killer, har givet nogle rystende beretninger, inden han skal have sin straf i Sacramento County Superior Court.

Den 74-årige tidligere betjent blev tirsdag beskrevet som 'et sygt monster', en 'forfærdelig mand' og 'umenneskelig', da man indledte den første af tre dages høringer, inden han formelt skal have sin dom.

»Du er på vej væk, og monstret er færdigt.« Med disse ord sagde sønnen til et af ofrene farvel til morderen. Det skriver Sky News.

Seriemorderen og serievoldtægtsmanden DeAngelo blev dømt til fængsel på livstid i fredags.

Joseph James DeAngelo i retten i Sacramento i Californien. Foto: SANTIAGO MEJIA / POOL Vis mere Joseph James DeAngelo i retten i Sacramento i Californien. Foto: SANTIAGO MEJIA / POOL

Han har allerede erklæret sig skyldig i 13 mord og næsten 50 voldtægter i Californien mellem 1975 og 1986.

En lang række ofre eller overlevende fortalte deres historier i retten i de tre dage.

Joseph DeAngelo undgik at blive fanget indtil 2018, hvor myndighederne brugte dna til at finde ham.

Han erklærede sig skyldig – en indre stemme fik ham til at begå forbrydelserne, har han forklaret.

Peggy Frink ser på Joseph James DeAngelo mens hun læser sit indlæg op. Foto: SANTIAGO MEJIA Vis mere Peggy Frink ser på Joseph James DeAngelo mens hun læser sit indlæg op. Foto: SANTIAGO MEJIA

DeAngelo var selv til stede i retten på den første dag af vidnernes erklæringer, der begyndte med et af voldtægtsofrene.

»I de tidlige timer 17. juli 1976 blev mit liv forandret for evigt. Jeg var 15 år gammel,« sagde Peggy Frink, som sammen med sin søster blev overfaldet af DeAngelo.

Hun fortalte at hun var bundet, kneblet og havde bind for øjnene, før hun blev voldtaget 'adskillige gange'.

»Mine normale teenageår var pist forsvundet, min sikkerhed og tryghed blev taget bort den nat, og jeg vidste, at jeg aldrig ville få den tilbage. Jeg har haft mareridt i årevis.«

Patti Cosper er datter af voldtægtsoverleveren Patricia Murphy viser Joseph James DeAngelo fingeren. Foto: SANTIAGO MEJIA / POOL Vis mere Patti Cosper er datter af voldtægtsoverleveren Patricia Murphy viser Joseph James DeAngelo fingeren. Foto: SANTIAGO MEJIA / POOL

29-årige Patricia Murphy blev angrebet uden for sine forældres hus 4. september 1976.

Den enlige mors datter, som var syv år dengang, fortalte retten, at »jeg blev min mors mor. Hun gik fra at være stærk og uafhængig til at have PTSD.«

»Enhver høj lyd skræmte hende. Larmen fra en motorcykel, et fyrværkeri, en skuffe, der smækker i.«