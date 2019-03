USA's nye kurs over for Israel giver arabiske ledere en sjælden lejlighed til at skabe mere enhed på topmøde.

Ledere fra de arabiske lande mødes søndag til et topmøde i Tunis, hvor de vil kritisere USA's anerkendelse af Golanhøjderne som en del af Israel.

Topmødet er en sjælden lejlighed til at skabe mere enhed i den arabiske verden, som længe har været splittet over regionale magtkampe. Heriblandt i forbindelse med uroligheder i Algeriet og Sudan samt krigene i Yemen og Syrien.

Nu står de over for en ny udfordring, efter at præsident Donald Trump har underskrevet et dekret, hvor USA anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne.

- Det har været længe undervejs. Det skulle have været gjort for årtier siden, sagde Trump, da han underskrev dekretet for en uge siden.

Internationalt har Israels annektering af det strategisk vigtige højdedrag aldrig været anerkendt. FN's Sikkerhedsråd fastslog i 1981, at det er besat syrisk territorium.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, er Trumps nærmeste allierede i regionen. USA har tidligere anerkendt Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet dets ambassade fra Tel Aviv til den israelske regeringsby.

Palæstinenserne ønsker Østjerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Arabiske embedsmænd siger, at topmødet i Tunis vil være domineret af krisen omkring Golanhøjderne og palæstinensernes krav om en uafhængig stat på Vestbredden og i Gazastriben.

Begge områder har været besat af Israel siden Seksdageskrigen i 1967.

Libanons udenrigsminister, Gebran Bassil, sagde dagen før topmødet, at arabiske ministre har tilkendegivet støtte til en erklæring, som fastslår, at USA krænker FN's charter, som går imod erobring af land med militær magt.

Talsmanden for topmødet, Mahmoud Al-Khmeiry, siger, at arabiske ledere vil gentage opfordringer til Israel om at søge fred til gengæld for de besatte områder.

Ibrahim al-Assaf, som er udenrigsminister i den sunnimuslimske stormagt Saudi-Arabien, har op til topmødet understreget, at den største trussel mod stabilitet i regionen er det shiamuslimske Iran.

/ritzau/Reuters