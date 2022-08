Lyt til artiklen

En sulten flypassager har betalt en ekstra dyr pris for en omgang McDonald's morgenmad.

For passageren havde nemlig lagt to McMuffins og en skinkecroissant i kufferten, der lå klar til at blive spist efter en flere timer lang flyvetur fra Bali til Australien.

Men da den unavngivne rejsende ankom til Darwin Lufthavn i det nordlige Australien, fik vedkommende en bøde for de gemte lækkerier i kufferten.

Ifølge CNN lød bøden på 1.874 amerikanske dollar – svarende til godt 13.800 danske kroner.

»Dette vil må være det dyreste McDonald's måltid, denne passager nogensinde har fået,« lød det fra Murray Watt, der er australsk minister for landbrug, fiskeri og skovbrug, i en erklæring.

Det var biosikkerhedshunden, Zinta, der gjorde det salt- og fedtindholdende fund.

Hændelsen skete blot få dage efter, at de australske myndigheder indførte nye skrappe biosikkerhedsregler efter et udbrud af mund- og klovsyge i Indonesien.

En sygdom, der særligt findes i kød- og mejeriprodukter, og som er relativ uskadelig for mennesker. Dog kan sygdommen medføre smertefulde blærer og læsioner på munden og fødderne på dyr som kvæg, får, svin, geder og kameler. Symptomer, der i yderste konsekvens kan få dødelig udgang for dyrene.

Ifølge myndighederne har sygdommen spredt sig til den populære feriedestination Bali, og derfor har den australske regering investeret 9,8 milliarder dollar i en biosikkerhedspakke på tværs af landets grænser.

Eksperter vurderer, at hvis sygdommen spreder sig til Australien kan det medføre et økonomisk tab på cirka 80 milliarder dollar.