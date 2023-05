Vladimir Putin har underskrevet et nyt dekret, som får stor betydning for borgerne i de russisk-besatte dele af Ukraine.

Så stor, at en ekspert kalder det 'en tydelig optrapning fra Putin'.

Med det nye dekret, som har fået den russiske præsidents underskrift, vil Putin og Rusland presse ukrainerne i de russisk-besatte områder til at søge om russisk statsborgerskab.

For de borgere, som ikke er blevet russiske statsborgere inden 1. juni 2024, risikerer at blive deporteret, skriver VG.

»Dette er historisk set vores land og vores slægtninge. Mange af jer har været der. Hvordan adskiller det sig fra resten af vores land og vores folk? På ingen måde. Det er vores folk,« hævdede Putin under et møde i Dumaen i fredags ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

En ekspert er forfærdet over udviklingen.

»Det her er en tydelig optrapning fra Putin. Putin vil vise, at han ikke har planer om at give sig. De, som ikke vil blive russere, kan i stedet blive Ruslands fanger,« siger professor emeritus ved Lunds Universitet og Østeuropa-ekspert, Kristian Gerner til det norske medie.

Konkret kan ukrainere, som vurderes at være en 'trussel' mod Ruslands sikkerhed kunne deporteres.

Det gælder eksempelvis personer, som deltager i 'uautoriserede møder og demonstrationer', taler om 'voldelige ændringer' af samfundet eller finansierer eller planlægger terrorhandlinger.

De øvrige ukrainere, som ikke er blevet russiske statsborgere, vil blive betragtet som en slags udlændinge i eget land, men vil kunne søge om opholdstilladelse.

De fire ukrainske regioner Zaporizjzja, Kherson, Luhansk og Donetsk blev efter såkaldte folkeafstemninger indlemmet i Rusland 30. september.

Kun ganske få lande anerkender annekteringerne, som af Ukraine og Vesten betegnes som ulovlig og ugyldig.

Rusland har ikke den fulde kontrol over de fire regioner.