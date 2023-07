»Jeg har aldrig oplevet varmen så slem – det er ikke normalt.«

Den seneste tid har en heftig hedebølge, som er blevet døbt Cerberus efter den trehovedede hund, som i græsk mytologi vogter indgangen til dødsriget Hades, præget det sydlige Europa. Nu har dens efterfølger – som kan blive endnu værre – fået et ligeledes ildevarslende navn.

I Italien har man nemlig advaret om en endnu mere intens hedebølge, som har fået det uofficielle navn Charon.

Det er samtidig navnet på den færgemand, der i den græske mytologi sejlede de dødes ånder til dødsriget. Det skriver The Guardian.

En kvinde køler sig ned ved et springvand i Torino den 15. juli. Foto: Tino Romano/EPA/Ritzau Scanpix

Hen over weekenden har Italien været ramt af temperaturer, der flere steder er nået op på 38 grader – men fra mandag ser Charon ud til at tage over, hvilket kan sende termometrene op over 40 grader i særligt de centrale og sydlige regioner.

Til The Guardian fortælle lokale italienere, at de er vant til varme somre.

Men ikke så varme.

En af dem er Massimo Borgia, der bestyrer en aviskiosk i Roms Esquilino-kvarter. Den seneste tid har han måttet sælge sine aviser udenfor sin kiosk, da det er for varmt at gøre det indenfor.

En mand ses her skærme sig mod solen ved at bruge sin T-shirt. Billedet er fra Rom den 11. juli. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig oplevet varmen så slem – det er ikke normalt. Vi havde kraftig regn i juni, og så var det pludselig 40 grader. Nu siger de, at det bliver endnu værre i næste uge,« siger han.

Til Sky News fortæller politimanden Gianluca Borsari, at varmen også påvirker floden Tiberen, der løber gennem den italienske hovedstad.

De seneste år er den faldet flere meter – men i øjeblikket er den særligt lav. Det gør den både svær at navigere på, ligesom dyrelivet ifølge Borsari 'lider under det'.

»Det er ikke normalt. Vi plejede at have fire årstider, og nu er det umuligt at vide, hvad der foregår,« siger han til Sky News.