Den 92-årige amerikanske serieinvestor Warren Buffett har for længst opnået legendestatus i finansverdenen.

Når andre taber penge, ser han kriserne som en mulighed for at score kassen, og nu har han gjort det igen.

Både aktie- og obligationsmarkedet var et mareridt for de fleste professionelle investorer i 2022. Herhjemme tabte pensionsselskaberne og vores alle sammens ATP enorme summer og leverede alle som en negative afkast i milliardklassen. ATP havde eksempelvis et negativt afkast på hele 64,4 milliarder kroner i 2022.

Mens danske pensionsopsparere kunne se deres pensionsopsparing blive voldsomt udhulet i 2022, hev Warren Buffetts investeringsselskab Berkshire Hathaway endnu et milliardoverskud hjem, skriver cnn.com.

Pengene vælter ind i Warren Buffets pengetank. Foto: Emil Helms Vis mere Pengene vælter ind i Warren Buffets pengetank. Foto: Emil Helms

Overskuddet lød i 2022 på hele 30,8 milliarder dollar svarende til cirka 218 milliarder kroner.

I et brev til aktionærerne fremhæver Warren Buffett blandt andet sin investering i Coca-Cola og American Express.

Alene i 2022 gav Coca-Cola et aktieudbytte på 708 millioner dollar svarende til cirka fem milliarder danske kroner, mens American Express gav et udbytte svarende til knap tre milliarder kroner.

Til sammenligning fik en almindelig pensionsopsparer med middelhøj risikoprofil og 15 år til pensionsalderen i Danmarks største pensionsselskab, PFA, et negativt afkast på 10,9 procent i 2022.

Med andre ord tabte en typisk PFA-kunde i 2022 over 100.000 kroner på en opsparing, der lød på en millioner kroner ved årsskiftet 2021-2022.

Det leder frem til det åbenlyse spørgsmål: Hvorfor investerede PFA og andre pensionsselskaber ikke kunders penge lige så klogt som Warren Buffett?

Det svarer chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen gerne på.

»Pensionsselskaber som PFA er underlagt lovgivning, der sætter nogle rammer for, hvordan vi må investere pengene. Vi skal blandt andet have en ret stor andel af pengene investeret i statsobligationer for at være sikker på at have kapital til at udbetale penge til kunderne,« forklarer Tine Choi Danielsen og tilføjer:

Den legendariske investor Warren Buffet skovler igen milliarder af dollar hjem i afkast på sine investeringer. Foto: MATTHEW CAVANAUGH Vis mere Den legendariske investor Warren Buffet skovler igen milliarder af dollar hjem i afkast på sine investeringer. Foto: MATTHEW CAVANAUGH

»Sådan en lov er Warren Buffett ikke underlagt, så han kan være meget mere spekulativ og tage nogle helt andre risici, end vi kan, fordi vi har nogle forpligtelser og skal kunne udbetale pensioner til vores kunder. Det tilsiger en mere forsigtig tilgang.«

Både obligationer og aktier gav overordnet et negativt markedsafkast i 2022.

»Vi har over halvdelen af vores penge investeret i obligationer, og så gav aktiemarkedet også et negativt afkast i 2022,« siger Tine Choi Danielsen.

Warren Buffett er ifølge Forbes’ seneste opgørelse verdens femte rigeste person med en formue på 108,5 milliarder dollar svarende til knap 770 milliarder danske kroner.