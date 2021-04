Sol, sommer, strand og sangría.

Spanien er danskernes favoritrejsemål - og nu er der godt nyt til alle jer, der drømmer om en sommerferie i det spanske:

Spanien planlægger således at åbne for udenlandske rejsende med coronapas i juni. Det skriver The Guardian.

Meldingen kom fra den spanske turistdirektør Fernando Valdés under den globale handelsorganisation World Travel & Tourism Councils møde i Mexico tirsdag.

Som det ser ud nu, vil de danske myndigheder først anbefale, at vi holder sommerferie i udlandet, når det fælles EU-rejsepas bliver indført. Det sker efter planen 26. juni.

'Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset afklares på baggrund af den endelige model, der fortsat er under forhandling i EU. Der forventes fortsat at være et krav om test efter indrejse for personer, der indrejser fra orange lande/regioner alene på baggrund af negativ test,' står der i aftaleteksten om gradvis genåbning for rejseaktiviteter.

Spanien har i mange år været et af danskernes absolut foretrukne feriedestinationer.

Turismen er ekstremt vigtig for Spanien. Erhvervet står for for 12 procent af landets BNP.