Nu er der endelig godt nyt til Rusland fra den ukrainske frontlinje.

»Man kommer helt sikkert til at banke det op på de der meget, meget høje patriotiske nagler. Det er jeg ret overbevist om,« siger Ruslandseksperten Jakob Tolstrup.

For tirsdag lukkede folkeafstemningerne i de fire østukrainske regioner, Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja, hvor indbyggerne i fem dage har skullet stemme om, hvorvidt områderne skal indlemmes i Rusland.

Valgene i de fire regioner er ikke anerkendt af USA, EU og G7 af den åbenlyse grund, at resultatet sandsynligvis har været givet på forhånd: Fire overvældende jaer.

Tirsdagskø til afstemning.

Og det viser den forløbe optælling da også. Efter at op mod 18 procent af stemmerne er talt op, har omkring 96 procent af vælgerne stemt ja, lød det sent tirsdag.

Omvendt er det en lejlighed for Rusland til at servere en sjælden solstrålehistorie efter dage og uger med deciderede pr-katastrofer i forhold til slagmarkens mange nederlag i Ukraine, den kaotiske mobilisering derhjemme kombineret med de øgede protester flere steder i landet.

»Ja, resultatet er fuldstændig givet på forhånd,« fastslår Jakob Tolstrup, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet:

»Men spørgsmål er så, om det kan opveje alle de her nederlag. Jeg tror der er mange i den russiske befolkning, der godt ved, at afstemningerne ikke er helt reelle, selvom der kommer en storslået fejring som vi også så i forbindelse med annekteringen af Krim.«

En kvinde stemmer i Mariupol.

Det britiske efterretningsvæsen har tirsdag meldt ud, at man forventer en hurtig reaktion fra den russiske præsident, Vladimir Putin.

Allerede fredag vil han gøre annekteringen af områderne officiel i en tale for det russiske parlament, lyder det.

Jakob Tolstrup er også overbevist om, at det kommer til at gå stærkt.

»Putin er tvunget til at handle hurtigt, så Rusland ikke ender i en situation, hvor ukrainske styrker gør endnu mere indhug i områderne, inden de kan erklære dem for russiske,« siger Ruslandseksperten, der i præsidentens annoncering forventer fornyede trusler rettet mod Ukraine om ikke at angribe på 'russisk land':

»På den måde er det psykologisk spil og et forsøg på at ændre dynamikken i krigen. Hvordan kan Putin overbevise de andre om, at han er syg nok i roen til at ville gå hele vejen – så kan han få dem til at bremse fremrykningen. Det er det, han håber på.«

Når Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja som forventet annekteret, vil Rusland inklusive Krim-halvøen have sat sig på omkring en femtedel af Ukraine.