Aktierne i USA stiger, efter positive data fra vaccineforsøg øger sandsynlighed for økonomisk genopretning.

Lovende data om en mulig coronavaccine gav de amerikanske aktier et stort løft i mandagens handel.

Da handlen på Wall Street i New York sluttede klokken 22 dansk tid var Dow Jones-indekset steget med næsten tre procent ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kursstigningerne ventes ifølge en investeringsekspert at fortsætte.

- Med mere klarhed omkring valget i USA, et stærkt kvartal for regnskaber på tværs af mange sektorer, og ekstremt positive nyheder på vaccinefronten, er der ikke meget til at holde os tilbage, siger investeringsdirektør Chris Larkin fra E*trade Financials, til Bloomberg News.

Medicinalgiganten Pfizer meddelte mandag, at den første analyse af fase 3-studierne af selskabets vaccine mod covid-19 viser en effekt i mere end ni ud af ti tilfælde.

Det vil sige, at vaccinen forhindrede mere end 90 procent af smittetilfældene ifølge selskabet.

Nyheden øger sandsynligheden for, at økonomien ikke bare i USA, men globalt, på et tidspunkt i en mere nær fremtid kan vende tilbage til niveauet fra før pandemiens udbrud.

Det var derfor især de konjunkturfølsomme aktier, som havde størst medvind i mandagens handel.

Pfizer selv steg med 7,7 procent, mens selskabets tyske partner i udviklingen af en vaccine, Biontech, sluttede næsten 14 procent højere.

Derimod faldt kurserne i flere af de store teknologiselskaber som Apple, Facebook og Microsoft.

/ritzau/