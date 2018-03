Den truede asiatiske løve, som kun lever i en enkelt indisk skov, er på vej tilbage efter at være næsten udryddet.

Antallet af løver er nu på over 600 individer, siger en minister. Det skriver Singapore-avisen The Straits Times.

Løvernes tilstand, som engang fandtes over hele Asien, blev registreret som kritisk tilbage i år 2000. De var under pres på grund af jagt og menneskets indtrængen på deres område.

De findes nu kun i Gir-reservatet i Gujarat-provinsen - en skov på 1400 kvadratkilometer.

Nu viser en optælling, at der findes flere end 600 løver i området. Det er flere end de 523, der blev optalt i 2015, siger Gujarats premierminister Vijay Rupani.

I slutningen af 1960'erne var der kun omkring 180 asiatiske løver tilbage i verden. Men for øjeblikket gror bestanden med ca. to procent om året, ifølge A.P. Singh, der er vildtkonsulent.

Den asiatiske løve er 'fætre' og 'kusiner' til de afrikanske løver. De to typer har formentligt delt sig for over 100.000 år siden.

Den asiatiske løve er lidt mindre end den afrikanske og de er en stor turistattraktion i Gujarat.