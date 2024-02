Søndag morgen er der godt nyt fra Thailand.

De sidste to af de 13 forulykkede danskere i Thailand er udskrevet fra intensivafdelingen og er uden for livsfare, fortæller SOS International.

Torsdag kørte en minibus med en gruppe unge danske turister galt i det nordlige Thailand.

Flere af de unge blev umiddelbart efter meldt i kritisk tilstand og indlagt på en intensivafdeling på hospitalet i Chiang Mai.

Flere af dem havde pådraget sig indre blødninger og alvorlige brud.

Den thailandske chauffør mistede livet i ulykken.

Søndag morgen er der anderledes positive nyheder fra Thailand.

Det fortæller divisionsdirektør i Travelcare SOS International, Karin Tranberg, til B.T.

SOS International har ansvar for fire af de unge, mens de øvrige er tilknyttet andre forsikringsselskaber.

»Jeg kan bekræfte, at de er på vej ud af intensiv behandlingen,« siger Karin Tranberg.

En af de kvæstede kvinder er i så god tilstand, at hun er klar til hjemtransport, hvis det er det, den pågældende ønsker.

Andre af de unge er stadig indlagt med alvorlige skader og skal scannes og være mere stabile, før de kan komme hjem, forklarer Karin Tranberg.

Præcis hvilke skader, de unge har pådraget sig, kan hun ikke gå i detaljer med.

»Det spænder vidt. Nogle har alvorlige brud, og det gør, at de ikke bare kan rejse hjem. Der skal mere stabilitet til, før de kan transporteres.«

Alligevel hæfter hun sig ved, at det er positive nyheder, der kommer fra Thailand søndag morgen.

»Det er en positiv besked dernede fra. Der bliver taget hånd om dem, og de får den hjælp, de har brug for.«

Karin Tranberg fortæller også, at flere af de unges forældre er på vej til Thailand.

»De unge føler sig trygge og får god hjælp af krisepsykologer, præster og konsulatet. De er i gode hænder,« siger hun:

»De har hinanden, og det giver udtryk for, at det betyder meget for dem, at de er samlet.«