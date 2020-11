De var iklædt beskyttelsesdragter, og de havde støvsugere med sig ud i skoven. Medarbejderne fra skovstyrelsen tog ingen chancer, da de skulle finde frem til den første koloni af dræberhvepse i USA. De støvsugede dem simpelthen ud af træet, hvor de havde bygget deres hvepsebo.

Det er første gang, at et bo med kæmpegedehamse er blevet fjernet i staten Washington i USA. Det er faktisk første gang overhovedet – og det har fået optimismen til at sprede sig.

Boet med de gigantiske asiatiske gedehamse blev fundet i torsdags af entomologer fra Washingtons landbrugsdepartement (WSDA). De fandt dræberhvepsene på en ejendom i Blaine, nær grænsen til Canada. Det skriver Bangkok Post.

I deres jagt på gedehamsene fangede de nogle af dem og udstyrede dem med bitte små radioer, så de kunne finde frem til boet. Det var en speciel opgave at give gedehamsene radio på, for de er fem centimeter lange, og det gør meget ondt, når de stikker.

Sven Spichiger, entomolog, viser fangsten af de asiatiske dræberhvepse frem. Foto: ELAINE THOMPSON Vis mere Sven Spichiger, entomolog, viser fangsten af de asiatiske dræberhvepse frem. Foto: ELAINE THOMPSON

Det var før daggry i lørdags, at et hold arbejdere – alle iført beskyttelsesdragter – fik støvsuget insekterne ud af deres bo i et dødt træ.

'Vi fik dem! Støvsugede adskillige gigantiske asiatiske gedehamse ud af et bo i det døde træ i nærheden af byen Blaine i morges,' lød beskeden fra holdet på Twitter. Det var lagt op sammen med en video, der viser en masse gedehamse i en gennemsigtig beholder.

Det forlyder også, at fjernelsen af boet tilsyneladende har været en succes.

Videnskabsfolk i Washington har ledt efter dræberhvepsene, siden de første blev set i december 2019. En gedehams blev fanget i juli i Whatcom County, hvor Blaine også ligger. Dræberhvepsene er også observeret to steder på den canadiske side af grænsen i British Colombia.

Iklædt beskyttelsesdragter er folk i gang med at støvsuge hulrummet i det døde træ og få fanget de dræberhvepse, der er til stede i boet. Foto: ELAINE THOMPSON Vis mere Iklædt beskyttelsesdragter er folk i gang med at støvsuge hulrummet i det døde træ og få fanget de dræberhvepse, der er til stede i boet. Foto: ELAINE THOMPSON

WSDA tror, der er en rimelig god chance for at finde flere boer. »Det er nemlig vigtigt at stoppe invasionen,« siger Sven Spichiger, der er entomolog hos WSDA, på en pressekonference.

»Hvis de først bliver etableret, vil de have en negativ indflydelse på miljøet, økonomien og helbredet i staten Washington,« lyder advarslen fra WSDA.

Det er stadig uklart, hvordan de store gedehamse er endt i USA og Canada.