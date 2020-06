USA's lægemiddelstyrelse trækker godkendelse af klorokin til nødbehandling af coronapatienter tilbage.

USA's lægemiddelstyrelse trækker godkendelsen af hydroxyklorokin og klorokin til nødbehandling af patienter med coronavirus tilbage.

Det oplyser lægemiddelstyrelsen, FDA, i et brev mandag ifølge Reuters.

- Der er ikke længere grund til at tro, at hydroxyklorokin og klorokin kan være effektive til at behandle Covid-19, skriver Denise Hinton, chefforsker i FDA, i et brev.

- Der er heller ikke grund til at tro, at de kendte og potentielle fordele ved disse produkter opvejer deres kendte og potentielle risici.

De to midler bruges normalt til henholdsvis at behandle malaria og gigt.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere fremhævet de to typer af medicin som gavnlige mod coronavirus. Han har i en periode taget lægemidlet for at forebygge coronasmitte.

Det har han gjort, på trods af at USA's lægemiddelstyrelse også tidligere har advaret mod det.

Tilbagetrækningen af godkendelsen kommer, efter at flere studier har indikeret, at midlet ikke er effektivt. Nogle af egenskaberne i midlet viste lovende takter i begyndelsen af marts.

Derfor blev det godkendt til nødbehandling på grund af den tilspidsede situation i USA, hvor over 115.000 personer er døde med coronavirus.

I nogle laboratorieforsøg har det neutraliseret coronavirusset. Men det har fejlet, når det er testet på mennesker. Studier har ligeledes indikeret, at brugen kan udgøre en hjerterisiko for nogle patienter.

I marts sagde Trump, at hydroxyklorokin i kombination med et antibiotisk middel havde "en reel chance for at være en af de vigtigste forandringer i medicinens historie". Det sagde han uden at have meget bevis for påstanden.

Da Trump selv benyttede sig af det, opfordrede han andre til at gøre det samme.

I den amerikanske regerings nuværende retningslinjer anbefales malariamidlerne ikke til behandling af coronapatienter.

/ritzau/Reuters