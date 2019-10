Robert Evans var med til at lave de to første Godfather-film. Lørdag døde han i en alder af 89 år.

Den amerikanske filmproducent Robert Evans er død.

Det skriver CNN, som har oplysningen fra en nærtstående person.

Robert Evans, der blandt andet er kendt for at have været producent af de to første Godfather-film, nåede at blive 89 år.

Han døde ifølge CNN lørdag.

/ritzau/