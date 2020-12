Når de to schæferhunde Champ og Major 20. januar flytter ind i Det Hvide Hus, så skal USAs nye præsident, Joe Biden, og førstedame Jill Biden passe ekstra godt på deres firbenede venner.

Således skal hundene ikke have lov til at færdes frit i samtlige 132 værelser, og de skal ikke sendes ud iblandt de godt 4.000 mennesker, der hver dag arbejder i og omkring huset på Pennsylvania Avenue 1600.

Præsidentposten og flytningen skaber nemlig ikke bare store forandringer i hverdagen for præsidenten og førstedamen, men også for de to hunde, der nu skal vænne sig til mindre tid med Joe og Jill, øget medieopmærksomhed og et nyt hjem med værelser nok til at kunne fare vild.

»Schæferhunde er superaktive. De var oprindeligt hyrdehunde. De vil gerne arbejde. Men samtidig knytter nogle schæferhunde sig meget stærkt til kun én person, og det er vigtigt, at Joe Biden er bevidst om dette, når Champ og Major flytter ind i Det Hvide Hus, og deres hverdag ændrer sig.«

Præsidenten er 78, familiens gamle schæfer Champ er 12, eller 84 - i hundeår. Foto: Instagram Vis mere Præsidenten er 78, familiens gamle schæfer Champ er 12, eller 84 - i hundeår. Foto: Instagram

Sådan fortæller hundeinstruktør Lea Nor til B.T.

Sammen med hundefysioterapeut Helle Hoffmann og dyretelepatør Ditte Young har Nor netop udgivet hundebogen 'Læg din pote i min'.

Og ligesom hundeelskere over hele kloden er de tre kvinder glade for, at Det Hvide Hus igen får firbenede beboere. Og som eksperter er de parat til at give Jill og Joe Biden nogle gode råd med på vejen.

»Hvis Joe Biden ikke selv har tid til at tage sig af hundene, er det vigtigt, at han udpeger et relativt lille hold af 'caretakers'. Hvis der er for mange personer i hundenes liv, kan de blive stressede,« siger Ditte Young til B.T.

Barack Obama får en snak med sin hund, Bo. Foto: LARRY DOWNING – Reuters Vis mere Barack Obama får en snak med sin hund, Bo. Foto: LARRY DOWNING – Reuters

Men nu er Biden selvfølgelig ikke nye hundeejere, og Champ og Major er selvfølgelig ikke de første hunde i Det Hvide Hus.

Hverken Donald eller Melania Trump havde interesse i husdyr. Men siden præsident John Adams og hans kone, Abigail, i 1800 flyttede ind, har huset været fuldt af husdyr.

Trumps forgænger Barack Obama og hans familie havde to portugisiske vandhunde, Bo og Sunny. George W. Bush havde de to skotske terriere, Barney og Mizz Beazley. Bill Clinton havde chokoladelabradoren Buddy. Og helt tilbage i 60erne havde John F. Kennedy hele otte hunde, mens han var præsident.

Joe og Jill Bidens ældste hund, Champ, er tolv år gammel, så han har allerede været i Det Hvide Hus – mens Joe Biden var vicepræsident. Det nyeste skud på stammen Major er blot to år gammel.

Joe og Jill Biden sammen med deres to schæferhunde Champ og Major. Foto: Twitter Vis mere Joe og Jill Biden sammen med deres to schæferhunde Champ og Major. Foto: Twitter

Joe og Jill Biden adopterede Major fra et lokalt hundehjem i hjemstaten Delaware i 2018.

Og ifølge Biden-familiens egen Twitter-profil glæder de sig til at vise hundene rundt og gøre dem til en del af hverdagen i Det Hvide Hus.

»Champ har været min tro følgesvend i over ti år. Han giver mig ro i sindet. Og den slags kan der let blive brug for i det næste fire år,« siger Joe Biden i et interview med USAs største radiostation, NPR.

»Det er vigtigt, at Joe og Jill Biden gør deres bedste for at holde hundenes hverdag så regelmæssigt som muligt. Og at dømme ud fra billederne er forholdet imellem hund og ejer helt fint,« siger Helle Hoffmann til B.T.

I Danmark har Helle Hoffmann Ditte Young og Lea Nor allerede hjulpet over 24.000 danske hundeejere. De arbejder på en engelsk version af 'Læg din pote i min'. Og når den er klar, så bliver den sendt med eksprespost til Det Hvide Hus i Washington D.C.