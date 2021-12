Som de første i Europa vil britiske børn nu kunne modtage behandling for jordnøddeallergi, der kan være decideret livsændrende.

Det sker, efter National Health Service (NHS) har lukket en aftale om den nye, orale behandling. Det skriver Sky News.

Palforzia, som allerede er godkendt til brug i USA, hjælper nemlig med at reducere sværhedsgraden af ​​symptomer efter en allergisk reaktion på jordnødder.

Ifølge producenterne hjælper det børn med at reducere deres overfølsomhed. Det sker gradvist gennem en proces kaldet oral immunterapi, hvor det går ud på i små doser at modtage jordnøddeprotein.

Mængden vil starte på 0,5 milligram og lidt ad gangen øges helt op til 6 milligram.

»Denne banebrydende behandling kan være livsændrende for patienter og deres familier, og takket være den aftale NHS har indgået, vil folk her være de første i Europa til at få gavn af det,« fortæller medicinsk direktør i NHS, Stephen Powis og fortsætter:

»Det vil reducere frygten og angsten for patienter og deres familier, som måske har levet med denne allergi i årevis og som bærer rundt på akutmedicin for en sikkerheds skyld. De burde være i stand til at nyde måltider ude eller på ferie i udlandet uden at bekymre sig om en allergisk reaktion, der kan bringe dem på hospitalet – eller endnu værre.«

Evelina London Children's Hospital deltog i to store forsøg med jordnøddeallergi. Hospitalets konsulent for børneallergi og seniorforsker for forsøget, professor Gerorge du Toit, mener, at behandlingen vil have en enorm indflydelse på hverdagen for hospitalets patienter samt deres familier.

Og noget tyder på, han har ret.

For niårige Emily, der deltog i forsøget, har det nemlig betydet, at hun nu kan spise på restauranter helt uden den sædvanlige frygt.

Hendes mor, Sophie Pratt, siger, at forsøget har ændret hele familiens liv.



»Behandlingen vi modtog, har betydet, at Emily er fri for grænser og frygten for, at den mindste fejl kunne sætte hendes liv i fare, og det har fjernet al den bekymring, som den simple handling at spise udløste hver dag,« fortæller hun.

Undersøgelsen viste, at omtrent seks ud af ti deltagere i alderen fire til sytten år, som reagerede på omkring ti milligram jordnøddeprotein ved starten af ​​forsøget, var i stand til at tage en dosis på 1.000 milligram ved udgangen af forsøget, hvilket er et godt stykke over, hvad man kan forvente at indtage utilsigtet.

I omegnen af 600 børn i ovenstående aldersgruppe forventes at modtage Palforzia-behandlingen i år. Som sagt vil børn i England være de første. Derefter antages det, at omkring 2.000 børn årligt vil blive behandlet.

Skaberne af Palforzia siger dog, at det ikke er en kur, og at børn, der bruger det, stadig skal bære adrenalin og undgå at spise jordnødder.