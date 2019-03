På vej hjem fra en solfyldt weekend på luksushotellet Mar-a-lago i Florida fik den amerikanske præsident Donald J. Trump ombord på Air Force One sit livs måske bedste nyheder.

Der vil ikke blevet rejst tiltale imod hverken præsidenten eller hans familie. Og efter det sidste afgørende stempel fra USAs justitsminister William Barr lyder nyheden kort:

Der blev ikke fundet tilstrækkelig bevis på en bevidst sammensværgelse imellem Donald Trump og den russiske regering, og der blev heller ikke fundet tilstrækkelige beviser på, at den amerikanske præsident brød loven i forsøg på at forhindre efterforskningen, der efter to års arbejde blev afsluttet fredag.

»Det her er en rigtig god dag for Donald Trump. Og det er kun et spørgsmål om tid, før han går i gang med sin sejrsrunde,« sagde den amerikanske tv-personlighed Chuck Todd, der ligesom mange andre på amerikansk søndags-tv indrømmede, at afgørelsen er 'mildest talt overraskende.'

Donald Trump har god grund til at juble. Her ses præsidenten på vej til Florida. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Donald Trump har god grund til at juble. Her ses præsidenten på vej til Florida. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Siden den forhenværende FBI-leder, Robert Mueller, for over 22 måneder siden startede sin undersøgelse af Donald Trump-kampagnens påståede lovovertrædelser, har Donald Trump fastholdt, at han ikke havde noget at gøre med de russiske forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

I løbet af de godt to år er ikke færre end seks betydningsfulde Trump-medarbejdere blevet anklaget og i flere tilfælde idømt lange fængselsstraffe for bl.a. lyve under ed og samarbejde med russerne.

Men under sin omhyggelige efterforskning fandt Robert Mueller ingen klare beviser. Og da han i fredags afleverede den godt 500 sider lange rapport, udelod han med vilje at drage de endelige konklusioner.

Denne afgørelse overlod Robert Mueller til den nyudnævnte justitsminister, William Barr, der tidligere har arbejdet for både George H. Bush og Ronald Reagan. Og efter at have brugt weekenden på at studere rapporten, afgjorde Barr søndag, at Robert Muellers rapport ikke fandt beviser på kriminel aktivitet.

Donald Trump er stadig meget populær hos de amerikanske vælgere. Foto: STEPHANIE KEITH - AFP Vis mere Donald Trump er stadig meget populær hos de amerikanske vælgere. Foto: STEPHANIE KEITH - AFP

Præsident Donald Trump blev ifølge tv-stationen Fox News informeret om de gode nyheder på vej hjem fra Florida, hvor han havde tilbragt weekenden sammen med hustruen, Melania og deres søn Barron Trump, der netop er fyldt 13 år.

Sammen med sin talsperson, Sarah Huckabee Sanders arbejdede Trump efterfølgende på en officiel udtalelse.

Men bare fordi Robert Muellers rapport ikke førte til de anklager imod præsidenten, som mange af hans modstandere havde håbet på, er kampen endnu ikke forbi.

Således forlanger de to demokratiske ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer hele Robert Muellers rapport offentliggjort. Og kongressens demokratisk-styrede retsudvalg planlægger snarest at indkalde Robert Mueller til en officiel afhøring.

Trekløver: Donald Trump, Justitsminister William Barr og forhenværende FBI-chef Robert Mueller. Foto: MANDEL NGAN, NICHOLAS KAMM, SAUL - AFP Vis mere Trekløver: Donald Trump, Justitsminister William Barr og forhenværende FBI-chef Robert Mueller. Foto: MANDEL NGAN, NICHOLAS KAMM, SAUL - AFP

På nuværende tidspunkt meddeler justitsminister William Barr, at han vil undersøge, hvilke dele af rapporten, han vil dele med offentligheden og kongressen.

Barrs officielle afgørelse forventes at falde i løbet af den kommende uge.