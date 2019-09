WMO: Global gennemsnitstemperatur er på vej mod stigning "på mindst" 1,2 - 1,3 grader celsius i 2024.

Den globale gennemsnitstemperatur er på vej mod en stigning "på mindst" 1,2 - 1,3 grader celsius over det præindustrielle niveau over de næste fem år.

Det oplyser forsker Omar Baddour, Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) i Genève mandag.

FN-organet WMO offentliggjorde lørdag en rapport om klimaændringer. Den viser, at perioden fra 2015-2019 står til at blive den varmeste femårsperiode. Ifølge rapporten 0,2 grader celsius over rekorden fra perioden 2011-2015.

De seneste fem år er samlet set den varmeste femårsperiode, siden man begyndte at foretage varmeregistreringer for 150 år siden.

Foreløbige beregninger, som blev offentliggjort i weekenden, viser, at gennemsnitstemperaturen i perioden var 1,1 grader varmere end gennemsnittet i førindustriel tid (1850-1900).

Sammenlignet med den forrige femårsperiode blev gennemsnitstemperaturen øget med 0,2 grader.

Tegnene på og virkningerne af klimaændringerne - som øget havniveau, smeltende is og ekstremt vejr - er også blevet klart tydeligere i den seneste femårsperiode, hedder det.

Tallene er blevet offentliggjort op til FN's klimatopmøde i New York.

Her vil FN's generalsekretær, António Guterres, presse på for at få medlemslandene til at begrænse deres udslip af drivhusgasser.

- For at nå vores mål må indsatsen for at begrænse udslippet af drivhusgasser tredobles, siger WMO's direktør, Petteri Taalas.

Målet er at forhindre, at temperaturen på kloden øges mere end 2,0 grader inden 2100 sammenlignet med førindustriel tid.

/ritzau/Reuters